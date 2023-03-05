Сердце кровью обливается: ахнете, увидев героя ролика «Язь! Здоровенный!» сейчас

27 секунд разделили мир Виктора Гончаренко на до и после. Ролик, где рыбак бурно радуется пойманному язю, в Интернет выложил его сын, породив множество мемов и даже стихов по мотивам этого события. Что изменилось в жизни самого знаменитого ловца рыбы в России за 12 лет?

Виктор Гончаренко стал героем телерепортажей, приходил в программу «Пусть говорят» и даже вручал «Золотой граммофон» Диме Билану. Перед этим гостям премии показали ремикс на ролик с язем. Надо сказать, певец юмор не оценил, чего не скажешь о поклонниках влюбленного в рыбную ловлю россиянина.

В его сообществе в социальной сети более 4500 подписчиков. Обрушившаяся популярность ничуть не изменила мужчину. Он активно ведет свой блог, берет на рыбалку внука и делится знаковыми моментами с промысла. В начале февраля он порадовал аудиторию крупный уловом — ящиком «отборного» окуня. А в конце января Виктор рассказал о неудаче: «Как слепой котенок тыкался в лунки, но ни разу не вздрогнул кивок за весь день! А в полуметре от меня, горе-рыболова, блистал филигранной игрой отлаженной снасти настоящий Мастер! В любую лунку запускал он свою снасть с неизменным успехом». Гончаренко отметил, что не завидует своему собрату, а только восхищается его работой.