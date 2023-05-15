"Сердце красавицы склонно к измене": женщины с этими именами часто бывают ветрены

Статистика гласит, что чаще всего на адюльтер идут мужчины. Однако в последние десятилетия прекрасный пол наступает сильному полу на пятки - дамы изменяют практически столько же, сколько джентльмены. Причины, которые толкают женщин на такой поступок, могут быть самыми разными. По словам экспертов в области эзотерики, немаловажную роль играет имя и энергетика, которую оно в себе несет. Рассказываем, какие имена носят главные изменщицы.

Алла

Обладательница имени Алла очень уж любит находиться в мужском обществе. Внимание противоположного пола для нее как живая вода. Даже будучи уставшей или раздраженной, она преображается, когда слышит комплименты или ловит на себе заинтересованный мужской взор. Алла обязательно отвечает флиртом на флирт, а там и до измены недалеко.

В браке женщина, которая носит это имя, вряд ли будет чувствовать себя довольной.

Муж не в силах дать ей столько любви, страсти и внимания, сколько необходимо. Уже одно только это обстоятельство способно подтолкнуть ее к измене. Импульсивность, которая свойственна Алле, сделает свое черное дело и толкнет ее в объятия другого мужчины.

Светлана

Робкая и хрупкая Светлана не производит на окружающих впечатление женщины, которая будет ходить налево. Однако внешность и характер обманчивы - обладательница имени нередко меняет мужчин как перчатки, а все из-за неуверенности в себе.

Низкая самооценка сопровождает Свету по жизни и заставляет искать подтверждения своей притягательности.

Девушка, нареченная этим именем, убеждена: чем больше представителей сильного пола ей удастся собрать в свою “коллекцию”, тем сильнее может она собой гордиться. Даже став законной женой или чьей-то постоянной партнершей, Светлана не может удержаться от соблазна пококетничать с кем-нибудь или сходить налево.

Юлия

Девушка, нареченная именем Юлия, всегда находится в “активном поиске”. И неважно, что у нее есть бойфренд, жених, законный супруг… ненасытная обладательница имени постоянно стреляет глазками по сторонам: быть может, найдется мужчина, который подойдет ей намного лучше нынешнего?

Мужчины, решившие связать свою жизнь с Юлией, обречены страдать от ревности.

И небезосновательно: носительниц имени круассанами и бутербродами с икрой не корми - дай искупаться во внимании поклонников. Увлекшись одним из них особенно сильно, Юля способна пойти на измену.