Сердце или голова: какая ваша часть тела отвечает за принятие решений

На протяжении всей своей жизни человек постоянно решает дилемму: к какой части своего “Я” прислушаться в первую очередь - к разуму или к чувствам? Кажется, что голова и сердце постоянно находятся друг с другом в конфликте и мешают сосредоточиться на решении проблемы. Ученые до сих пор не нашли точного ответа на вопрос, на что лучше полагаться - на разум или на интуицию. С одной стороны, человечество недаром изобрело логику - науку, которая учит ясно мыслить и приводить обоснованные аргументы. Кажется, что стоит освоить эту дисциплину, и в жизни все сразу же станет легко и просто. С другой же стороны, человек постоянно испытывает какие-либо эмоции. Восторг, гнев, ярость - они сменяют друг друга, оставляя след в душе, и игнорировать их полностью тоже не получится. Вполне возможно, что эмоции и разум не могут существовать друг без друга, как свет немыслим без тени.

Тем не менее у каждого человека в разные периоды жизни, а иногда и на всем ее протяжении, за принятие важных решений отвечает что-то одно - либо сердце, либо голова. Ответьте на вопросы теста, а мы расскажем, к чему вы прислушиваетесь в первую очередь.