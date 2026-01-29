Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сердце Хюррем разбилось навсегда: 3 роковые ошибки Сулеймана, после которых в ее глазах не осталось ни капли былой любви

Сердце Хюррем разбилось навсегда: 3 роковые ошибки Сулеймана, после которых в ее глазах не осталось ни капли былой любви

29 января 2026 17:09
Сердце Хюррем разбилось навсегда: 3 роковые ошибки Сулеймана, после которых в ее глазах не осталось ни капли былой любви

К финалу сериала во взгляде читалось лишь усталое партнерство.

В начале «Великолепного века» Хюррем — это вихрь эмоций. Она ревнует, скандалит, пишет пылкие письма и бросается в объятия Сулеймана как в единственное убежище. К финалу сериала ее взгляд на султана становится другим: спокойным, расчетливым, почти отстраненным.

Их отношения напоминают не бурный роман, а стратегический союз двух правителей. Что же произошло? Все началось не с одной измены, а с череды предательств, которые разбивали ее веру шаг за шагом.

Первый удар: казнь Ибрагима-паши. Хюррем годами интриговала против него, считая угрозой. Но когда Сулейман, называвший Ибрагима братом, подписывает смертный приговор, для нее это становится откровением. На пиру она поднимает кубок «за мудрость султана», а после, оставшись одна, застывает с пустым взглядом.

Она понимает: если он так легко пожертвовал тем, кого любил, то ее жизнь и жизнь ее детей — лишь фигуры на шахматной доске. Вера в его безусловную любовь дает первую трещину.

Сердце Хюррем разбилось навсегда: 3 роковые ошибки Сулеймана, после которых в ее глазах не осталось ни капли былой любви

Второй, более личный удар — история с Фирузе. Раньше Хюррем была наложницей и мирилась с его связями. Но теперь она — хасеки, законная жена, которой он дал публичную клятву верности. Его увлечение персидской красавицей — уже не просто измена, а предательство доверия.

Хюррем не устраивает сцен. Она молча уходит в сад, сжимая руки. С этого момента она перестает делиться с ним страхами и мыслями. Дверь в ее душу захлопывается.

Третий, сокрушительный удар — казнь Мустафы. Хюррем косвенно способствовала этому, но когда приговор исполняется, ее реакция говорит о многом. Она не празднует победу. Она сидит в покоях, держа за руку дочь, а потом одиноко идет в мечеть и стоит там до изнеможения.

Когда Сулейман приходит за утешением, она встречает его лишь усталым, тяжелым взглядом. После этого она окончательно отдаляется, чаще болеет, просит оставить ее одну. Многие зрители видят в этом моменте смерть ее любви.

К концу сериала Хюррем уже не приходит к нему первой. Она строит свое наследие отдельно — мечети, школы, благотворительные фонды. В письмах — «мой султан», но почти никогда «мой любимый». Даже на смертном одре ее последние слова — советы политика и предостережения матери, а не признания влюбленной женщины.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Читать дальше 15 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше