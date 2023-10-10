Сердце биться перестало: умер любимый многими актер из «Тихого Дона»

Артист совсем немного не дожил до своего юбилея.

Кинематограф понес еще одну невосполнимую потерю. Из жизни ушел Михаил Голубович, звезда «Тихого Дона» и многих других советских фильмов. Актера не стало 9 октября. В следующем месяце ему могло бы исполниться восемьдесят лет.

Совсем недавно Михаил Васильевич получил звание заслуженного деятеля искусств. Соответствующий указ был подписан главой государства в августе.

Голубович родился в СССР 21 ноября 1943 года. Много лет он отдал театральной сцене, снялся во множестве фильмов и сериалов. Дебютировал в кино в 1969 году и исполнил более семидесяти ролей на экране. Среди самых заметных проектов актера значатся «Кортик», «Как закалялась сталь» и «Тихий Дон» Сергея Бондарчука, где Михаил Васильевич сыграл Христоню.

Точная причина смерти артиста неизвестна. Сообщается, что он ушел из жизни после длительной болезни.