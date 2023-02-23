Сердца сотен красавец разбиты: гляньте, на ком женился красавчик Фара из «Бригады»

Фархад Махмудов прославился на всю страну после выхода культовой «Бригады». Актер сыграл армейского друга Саши Белого Фархада и сразу же покорил всю женскую часть зрительниц. Как сложилась личная жизнь восточного красавца в реальности?

Несмотря на эффектную внешность и обожание поклонниц, пока Махмудову не удалось встретить ту единственную. О его сердечных делах прессе мало что известно, однако информация все же имеется.

В течение 15 лет Фархад был женат на актрисе Екатерине Карпушиной. Она известна по сериалам «Серафима прекрасная», «Мой ласковый и нежный мент» и «Два цвета страсти». Однако причиной женитьбы на Карпушиной стала не любовь, а расчет.

Когда Махмудов переехал из Узбекистана в Москву, он долго не мог закрепиться в столице. Конец 80-х и начало 90-х стали для Фархада тяжелым испытанием: жить было негде, ролей не давали. Тогда на помощь пришла Карпушина. Она предложила заключить фиктивный брак, чтобы Махмудов решил квартирный вопрос.

Сердца его поклонниц, не знавших правду, были разбиты, ведь Екатерина внешне явно проигрывала своему «мужу». Впрочем, через 15 лет актриса забеременела от другого человека и развелась с Фархадом. Экс-супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения. Позже Махмудов женился на своей землячке уже по любви, однако отношения не сложились. Сегодня Фархад живет один.