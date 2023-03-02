Сердца этих знаков Зодиака разлетятся вдребезги: до драмы осталось совсем немного

Весна традиционно считается временем романтики - еще бы, ведь пробуждение природы как нельзя лучше способствует расцвету прекрасных чувств. Вместе с первыми весенними лучиками и цветами приходит надежда на счастье в любви, но, по словам астрологов, некоторым знакам зодиака оно в ближайшее время отнюдь не светит. Наоборот, звезды сулят им разочарование в дорогом человеке, слезы в подушку и душевные муки. Рассказываем, под какими знаками зодиака родились те, чье сердце разобьется вдребезги.

Рак

Представители водного знака - люди ранимые, они принимают близко к сердцу любую мелочь и долго страдают из-за нее. Однако уже этой весной у них появятся куда более весомые поводы для переживаний, чем обычно.

Звезды предупреждают Раков о том, что их близкий человек замыслил предательство.

Возможно, что это будет родственник, решивший воспользоваться доверием в корыстных целях, или партнер, которого потянет налево.

Этот период станет для уроженцев знака настоящим испытанием. Справиться с проблемами будет легче, если обратиться за поддержкой к друзьям, а может быть, и к специалисту за квалифицированной помощью.

Стрелец

Под знаком Стрельцов на свет появляются открытые и дружелюбные люди, уверенные в том, что все вокруг такие же. Предательство и измена становятся для них полной неожиданностью и надолго выбивают из колеи.

Весной 2023 представителям огненного знака придется столкнуться с неприятной ситуацией - близкий человек неожиданно нанесет удар в спину. Вполне возможно, что из-за этого пострадает репутация Стрельца.

Будет непросто справиться с произошедшим и отпустить прошлое. Чтобы выйти из депрессии и вернуться в гармоничное состояние, астрологи советуют знаку попробовать йогу и другие расслабляющие практики.

Водолей

Свободолюбивый и независимый Водолей мало кого допускает в свой ближний круг. Но если кто-то удостоится его доверия и любви, то это навсегда - за исключением лишь тех случаев, когда человек оказывается предателем.

В ближайшие месяцы представители воздушного знака с неприятным удивлением узнают, что тот, кого они считали близким другом, на самом деле распространяет грязные слухи за их спиной.

Водолею потребуется много времени, чтобы восстановиться после произошедшего и начать снова верить людям. А вот изменника они вычеркнут из своей жизни раз и навсегда.