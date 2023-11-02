Серая мышка: теперь понятно, почему Панайотов прячет жену (фото)

Александр Панайотов прославился благодаря участию сразу в нескольких музыкальных проектах. Зрители видели его на сцене шоу «Народный артист» и «Стань звездой», что помогло ему завоевать сердца публики. С того времени артист лишь увеличивает свою популярность, однако старательно скрывает личную жизнь от публики.

Как оказалось, еще в 2016 году Панайотов женился на своей давней знакомой Екатерине Кореневой. Девушка работает директором артиста, но предпочитает не появляться на публике, поэтому поклонники даже не догадывались об их романе. Узнали о браке фанаты только благодаря клипу «Имена», который вышел в 2018 году. Тогда артист признался, что в видео снялась его супруга, и приоткрыл завесу тайны.

Поклонники однако совсем не оценили выбор музыканта. По их мнению, Екатерина выглядит недостаточно эффектно для столь яркого певца. И именно из-за этого Панайотов и прячет ее от своих фанатов.