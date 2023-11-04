Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру

40-летняя Анна Казючиц снялась более чем в 50 картинах, самые известные из которых — это «Кривое зеркало души», «Господа-товарищи», «Домработница» и «Пенсильвания». Мало кто знает, что у холодной блондинки есть сестра. 37-летняя Татьяна пошла по стопам звездной родственницы и также стала актрисой.

Более 10 лет девушка играет в Театре имени Вахтангова, а также снимается в кино. Казючиц-младшую зрители могли видеть в фильмах и сериалах «Одна ночь любви», «Катино счастье», «Страшная красавица», «Только о любви», «Розыгрыш» и «Счастливый час». Сегодня артистка едва ли не более успешна, чем ее старшая сестра.

Двух красавиц постоянно сравнивают. Зрители уверены, что Анна куда эффектнее Татьяны. Зато у последней более доброе и миловидное лицо, которое позволяет ей играть милашек и наивных девушек. О личной жизни младшей Казючиц ничего не известно.