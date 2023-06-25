Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Серая мышка»: красавчик-сын Сенчуковой и Рыбина бросил жену ради этой блондинки

«Серая мышка»: красавчик-сын Сенчуковой и Рыбина бросил жену ради этой блондинки

25 июня 2023 09:30
«Серая мышка»: красавчик-сын Сенчуковой и Рыбина бросил жену ради этой блондинки

Выбор статного мачо шокировал публику.

Прошлым летом Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин женили единственного сына. Не прошло и года, как Василий развелся и нашел новую любовь.

Супругой звездного наследника была Дарья Алябьева. Возлюбленные знали друг друга с детства и до свадьбы встречались восемь лет. Но когда пара узаконила свои отношения, то начались проблемы.

Василий Сенчуков — мечта многих девушек. Статный красавчик с подтянутой фигурой — устоять перед таким невозможно. Видимо, юноша, пользуясь своей внешностью, решил пуститься во все тяжкие. Он бросил жену и уже во всю публикует в соцсетях фото и видео, где запечатлен в объятиях блондинки по имени Валерия.

Интернет-пользователи не пришли в восторг от новой пассии Василия. Многие посчитали внешность девушки слишком заурядной.

«Серая мышка»: красавчик-сын Сенчуковой и Рыбина бросил жену ради этой блондинки

«Сильно проигрывает предыдущей», «Простенькая, серая мышка», «И где он этот колхоз нашел?» — возмущаются в Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше