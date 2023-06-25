«Серая мышка»: красавчик-сын Сенчуковой и Рыбина бросил жену ради этой блондинки

Прошлым летом Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин женили единственного сына. Не прошло и года, как Василий развелся и нашел новую любовь.

Супругой звездного наследника была Дарья Алябьева. Возлюбленные знали друг друга с детства и до свадьбы встречались восемь лет. Но когда пара узаконила свои отношения, то начались проблемы.

Василий Сенчуков — мечта многих девушек. Статный красавчик с подтянутой фигурой — устоять перед таким невозможно. Видимо, юноша, пользуясь своей внешностью, решил пуститься во все тяжкие. Он бросил жену и уже во всю публикует в соцсетях фото и видео, где запечатлен в объятиях блондинки по имени Валерия.

Интернет-пользователи не пришли в восторг от новой пассии Василия. Многие посчитали внешность девушки слишком заурядной.