«Серая мышка»: как выглядит Александрова, когда ее не собирают стилисты

Марина Александрова вне съемочной площадки косметикой не злоупотребляет. Звезда сериала «Открытый брак» не боится, что посторонние увидят ее без прикрас.

Ранее брюнетка обнародовала в социальных сетях фотографию, на которой показала, как выглядит, когда ее не собирают стилисты. В услугах визажиста и парикмахера актриса не нуждалась, поскольку отправилась в лес собирать ягоды.

Знаменитость успела и урожай собрать, и покрасоваться на камеру. Волосы она убрала назад, оставив у лица несколько прядей. На этом прихорашивания Александрова закончила, поэтому предстала перед многочисленными подписчиками с тем, чем наградила ее природа.

Мнения поклонников о том, насколько 40-летней артистке повезло с естественной красотой, разделились. Одни испытали разочарование, другие посчитали, что и без укладки и мейка любимица публики хороша собой.