Серая мышь: вы ахнете при виде первой жены Матвеева, которую он бросил ради Боярской

Сегодня Максим Матвеев и Елизавета Боярская – одна из самых красивых пар российского кино. Но за плечами актера был брак с другой женщиной – артисткой Яной Сексте.

Супругов объединяла не только сцена, но и благотворительность. Пара была волонтерами фонда «Подари жизнь», а вместе молодожены создали проект «Доктор Клоун». Но несмотря на общее дело, брак рухнул уже через полтора года.

Неизвестно, что стало причиной разрыва, но поговаривают, что уже тогда Максим Матвеев положил глаз на дочь Михаила Боярского.

В 2009 году Матвеев развелся с Сексте, а уже в 2010 женился на Боярской.

Сексте тяжело переживала развод, однако через несколько лет встретила свою любовь в лице композитора Дмитрия Марина. У пары есть дочь Анна. Сегодня Яне Сексте 42 года. Артистка не ходит к косметологам, не увлекается макияжем и, в отличие от эффектной Елизаветы Боярской, предпочитает выглядеть просто и без изысков.