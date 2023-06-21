«Серая и невзрачная»: невестку Меньшовой оплевали прямо в день свадьбы (фото)

В семье Юлии Меньшовой произошло важное событие. Артистка женила сына Андрея Гордина, но радостный день обернулся неприятными последствиями.

Женой 25-летнего звездного наследника стала Мария Кукушкина. Начинающая актриса пока не добилась большого успеха в российском кинематографе, поэтому ее имя мало кому известно. Но выбор Андрея в Сети осудили не только поэтому.

Интернет-пользователи горячо обсуждают снимки с бракосочетания пары. Невесту оплевали прямо в день свадьбы. Многие решили, что она далеко не красотка, да и наряд подкачал.

Мария выбрала скромное элегантное платье с длинными рукавами и небольшим шлейфом. От фаты она отказалась, оставив волосы распущенными. Но впечатлить россиян неземной красотой не вышло.

«Какая она серая и невзрачная», «Внешне неинтересная», «Молодые внешне похожи друг на друга»,

— пишут в Сети.