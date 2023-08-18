Серафиме Прекрасной позавидует каждая женщина: причина в муже актрисы (фото)

Екатерина Порубель к своим 40 годам успела добиться всероссийского успеха. Она снялась в «Докторе Живаго», «Кордоне следователя Савельева», а главной работой в ее карьере стала «Серафима Прекрасная». Многие молодые артистки не скрывают, что завидуют Порубель. При этом мало кто знает, что успеха она добилась и в личной жизни.

Так, во время работы над «Серафимой» Екатерина познакомилась с осветителем. Его звали Анатолий Левенец. Скромный мужчина, он окружил ее заботой и вниманием, регулярно баловал подарками. А предложение руки и сердца сделал уже после съемок в ее день рождения: преподнес 27 роз и кольцо с бриллиантом.

Порубель не скрывает, что она счастлива в браке. Муж смог наладить общение с ее сыном от первых отношений, а спустя некоторое время у них родились еще два сына. Многодетная семья живет в полном взаимопонимании, а муж артистки так и не перестал осыпать ее подарками.