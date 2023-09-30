Серафима прекрасная прошла бы мимо: как сейчас выглядит сердцеед Витя

Сериал «Серафима прекрасная» в 2011 году произвел настоящий фурор. Хотя сюжет довольно простой, он собрал множество поклонников по странам бывшего СНГ. Главная героиня, некрасивая «жаба».

Серафима, которая со школы влюблена в Витю, самого популярного и красивого мальчика, а потом и мужчину. Роль сердцееда досталась потомственному актеру Кириллу Гребенщикову. После выхода сериала он стал настоящим секс-символом и мечтой домохозяек. Правильные красивые черты лица, манящий взгляд, непослушный ежик волос. Сейчас актеру уже 48 лет.

От горячего ловеласа не осталось и следа: мужчина, конечно, выглядит достаточно привлекательно, но на героя девичьих грез уже претендовать не может. Он поседел, лицо осунулось, на лице появились глубокие морщины. Бешеная популярность актера тоже позади, последние годы ему доставались лишь небольшие роли в проходных сериалах.