Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные

27 февраля 2026 07:58
Создатели новогодней франшизы замахнулись на весенние праздники.

Создатели знаменитой новогодней франшизы «Ёлки» решили, что одного праздника в году мало, и взялись за 8 Марта. Новый фильм «Тюльпаны», который выйдет в прокат 8 марта 2026 года, — это тот же альманах из пяти новелл: обычные люди в необычных ситуациях, незапланированные встречи и трогательные признания на фоне праздника.

Только теперь вместо снега — первые весенние цветы, а вместо Деда Мороза — мужчины, которые отчаянно пытаются угодить своим женщинам.

В синопсисе всё максимально по-ёлочному: герои — самые обычные люди, которые сталкиваются с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне меняют их жизнь. Пять новелл, пять городов — Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск, Екатеринбург и Красноярск.

Каст — сплошные суперзвёзды. Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Вячеслав Чепурченко, Ярослав Могильников (Ералаш из «Слова пацана»), Юлия Топольницкая, певица SEVILLE из группы «Artik & Asti», Николай Коляда, Александра Бабаскина. И конечно, Гоша Куценко.

Куценко в новой новелле «Цветы для любимых» достался самый реалистичный персонаж. Его герой Артём живёт в настоящем «бабьем царстве» — мама, тёща, сестра, жена и три дочки. Каждое 8 Марта для него квест: всем подарить цветы, никого не обидеть и уложиться в бюджет.

Пока никто не берётся предсказывать, станут ли «Тюльпаны» такой же народной франшизой, как «Ёлки». Ранее мы также писали: Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали.

Фото: Кадр из фильма «Тюльпаны» (2026)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
