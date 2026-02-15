В ожидании «Ограбления в Лос-Анджелесе»: вот 5 похожих фильмов, в которых зрители болеют за преступников

«Ограбление в Лос-Анджелесе» — тот самый фильм, в котором вы будете переживать за бандита. Формально всё по правилам жанра: ветеран грабежей, молодая напарница, нервный план, который идёт под откос.

Собрали пятёрку картин об «идеальных» преступлениях, где вопрос «поймают — не поймают» стоит острее, чем судьба награбленного. И да, за главных злодеев здесь болеешь, как за родных.

«Брат» и «Брат 2»

Данила Багров устраивает пальбу не ради наживы, а ради справедливости. И зритель всегда на стороне Данилы, потому что его правда простая и честная: «В чём сила, брат? Сила в правде».

«Ямакаси»

Семёрка парижских трейсеров, которые прыгают по крышам круче любой кошки, вдруг оказывается перед выбором: у мальчика Джамеля больное сердце, операция стоит бешеных денег, государство помочь не хочет. Решение? За одну ночь обчистить семь роскошных квартир парижской элиты, отказавшейся спасти ребенка.

«Не пойман — не вор»

Фильм Спайка Ли 2006 года с Дензелом Вашингтоном и Клайвом Оуэном. Гениальное ограбление банка в Нью-Йорке, после которого у полиции нет ничего: ни улик, ни подозреваемых, даже непонятно, украли ли что-то вообще. Грабитель Далтон Рассел оказывается хитрее всех, и когда в финале вскрывается истинная цель, зритель понимает: этот парень заслужил свободу.

Фильмы про друзей Оушена

Трилогия Стивена Содерберга (и спин-офф «8 подруг Оушена») — эталон жанра. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать профессиональных мошенников, которые крадут миллиарды так красиво, что даже те, кого они обворовывают, в итоге ведут с ними дела. Дэнни Оушен (Джордж Клуни) и его команда превратили ограбление в искусство.

«Ограбление на Бейкер-стрит»

Единственный фильм в подборке, основанный на реальных событиях. Лондон, 1971 год, банда Терри Лезера (Джейсон Стейтем) роет подкоп из соседнего магазина в банк на Бейкер-стрит. Они думают, что лезут за деньгами, а на самом деле становятся пешками в игре британской спецслужбы: в ячейке хранятся компрометирующие фотографии принцессы Маргарет.

Дальше — как в домино: за ними охотятся и мафия, и полиция, и правительство. Но Терри оказывается умнее всех. История реальна настолько, что больше сотни владельцев вскрытых ячеек так и не обратились в полицию — побоялись, что всплывут их собственные секреты.