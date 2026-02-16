40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы»

19 февраля 2026 года на экраны выходит фильм, от которого уже сейчас стоит подготовить носовые платки. «Красавица» Антона Богданова — история про контуженого матроса (Слава Копейкин), который получает странное назначение: охранять зоосад в блокадном Ленинграде. Там он встречает бегемотиху (голос подарила Мария Аронова), с которой у него завязываются телепатические отношения.

Но прежде чем бежать в кино, давайте разберемся, что стояло за реальной историей спасения бегемотихи Красавицы. Спойлер: люди там сделали невозможное.

Факт первый: бегемотиху нельзя оставить без воды, иначе она умрёт

Красавица жила в Ленинградском зоопарке с 1911 года и считалась второй по величине бегемотихой в мире. В мирное время за ней ухаживать было сложно: 35–40 килограммов корма в день, бассейн, который нужно наполнять, и регулярные водные процедуры. В блокаду водопровод не работал, а бегемоту ежедневно требовалось 400 литров воды, чтобы кожа не пересыхала и не трескалась. Смотрительница Евдокия Дашина каждый день таскала на санках 40 вёдер из Невы.

Факт второй: шкуру бегемота мазали жиром, иначе пошла бы кровь

Кожа гиппопотама без постоянного увлажнения покрывается трещинами, из которых сочится так называемый «кровавый пот» — особая жидкость красноватого оттенка, защищающая животное от солнца. В блокаду, когда бассейн промерзал, Евдокия Дашина вручную смазывала Красавицу камфорным маслом и жиром.

Факт третий: когда начиналась бомбёжка, женщина ложилась с бегемотом на дно бассейна

Дашина не просто кормила и поила Красавицу. Во время авианалётов она забиралась в бассейн и ложилась рядом с животным на дно, чтобы осколки и ударная волна не убили её подопечную. Бегемоты — пугливые создания, и Красавица могла запаниковать, выскочить и погибнуть.

Факт четвёртый: бегемота кормили опилками

Зимой 1941–1942 годов запасов кормов не осталось. Хищникам давали кашу с вываренным бульоном, копытным — распаренные опилки с сеном и отрубями. Красавице полагалось 36–40 килограммов еды в день, но в блокаду её рацион сократили до 4–6 килограммов овощной смеси и 30 килограммов распаренных опилок.

Звучит как издевательство, но на самом деле это была единственная возможность сохранить животному жизнь. Красавица пережила блокаду и умерла только в 1951 году от старости.

Факт пятый: зоопарк не закрывался ни на день

Ленинградский зоопарк работал всю блокаду. Для посетителей его закрыли лишь зимой 1941–1942 годов, но сотрудники продолжали ухаживать за зверями. Многие из них — женщины и пожилые мужчины — ночевали прямо в зоопарке, рискуя попасть под бомбёжку. Служительница Коновалова отдавала часть своего пайка раненым оленям и козе. Рабочие разбирали деревянные аттракционы парка, чтобы топить печи в вольерах. А в декабре 1941 года в зоопарке родился детёныш гамадрила — его выкормили молоком, которое приносили из роддома.

После войны 16 сотрудников получили медаль «За оборону Ленинграда», а зоопарк решили не переименовывать — в память о тех, кто сохранил жизнь животным ценой собственных сил. Сегодня в старейшем павильоне «Бурые медведи» работает выставка «Зоосад в годы блокады». И теперь, глядя на афишу «Красавицы», вы будете знать: за этой историей стоит не просто красивый сюжет, а реальный подвиг.