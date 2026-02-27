30-й полнометражный фильм Pixar: смогут ли «Прыгуны» перепрыгнуть «Головоломку» и «Душу»

«Прыгуны» — юбилейный, 30-й полный метр Pixar. История про девочку, которая вселяется в тело робобобра, чтобы спасти лес от застройщиков, на первый взгляд выбивается из привычного ряда философских драм студии. Но если присмотреться, всё встаёт на свои места.

Что общего

Как и «Головоломка» с «Душой», новые «Прыгуны» исследуют внутренний мир человека через фантастическую история. Там были эмоции и абстрактные души, здесь — технология переноса сознания. Суть та же: героиня вынуждена смотреть на себя и мир со стороны, чтобы понять прописные истины.

Ещё одна общая черта — экзистенциальный подтекст под детской обёрткой. «Головоломка» объясняла детям, что грустить — нормально. «Душа» — что цель жизни не равна самой жизни. «Прыгуны» добавят в копилку вопрос: а имеем ли мы право вторгаться в природу, даже с благими намерениями?

В чём разница

Во-первых, жанр. «Прыгуны» — чистая научная фантастика с уклоном в экшн. Если «Душа» и «Головоломка» были камерными философскими притчами, то здесь обещают больше погонь, драк и откровенного приключенческого размаха.

Во-вторых, градус социальности. Мэр-злодей, застройка лесов, коррумпированные чиновники — это уже не абстрактные эмоции, а вполне конкретные проблемы современности. Pixar впервые так прямо выходит на территорию экологического активизма.

В-третьих, технология. Аниматоры вручную создавали гибрид механики и органики — шерсть бобра, сочленения металла, воду. Этого не было ни в «Душе», ни в «Головоломке». Так что «Прыгуны» — это типичный мультфильм Pixar с его вечными вопросами, но в новой упаковке.

Ранее мы писали: Главное аниме нулевых оказалось «слизано» с шедевров Тарантино: автор тайтла даже не скрывает – подсмотрел и взял себе.