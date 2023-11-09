Сенсационное признание: что известно о незаконнорожденном сыне Лепса, от которого певец отказался

Григорий Лепс отлично постарался, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Певец дважды был женат и обзавелся четырьмя наследниками. Однако оказалось, что и вне брака у знаменитости появился ребенок.

Сенсационным признанием об этом артист поделился во время недавнего общения со СМИ. Музыкант подчеркнул, что у него уже есть взрослый сын. Правда, можно сказать, что Лепс от него отказался. С отпрыском исполнитель виделся всего один раз в жизни. Общения родственники не поддерживают.

«Там своя семья. Лезть туда не нужно», — подвел черту Лепс.

Интересно, что останавливаться на достигнутом 61-летний Григорий Викторович не планирует. В беседе с журналистами он с полной уверенностью заявил, что у него еще будут дети. И теперь фанатам остается только гадать, кто же станет матерью будущего потомства разведенного мачо.