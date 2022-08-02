Семью Шатунова потребовали перевезти обратно в Россию

Фанаты певца порекомендовали перевезти родственников Юрия Шатунова из Германии в Россию. Как уверены поклонники, семье артиста угрожает опасность.

Личное счастье лидер «Ласкового мая» предпочел строить в Германии. Именно там он познакомился со своей женой Светланой, а позже за границей родились их дети Дэннис и Эстелла. После похорон избранница музыканта вернулась в их общий дом, однако, как уверены фанаты, теперь ей угрожает опасность. По словам неравнодушных поклонников, вдове Шатунова и их детям нужно как можно скорее прилететь в Россию, чтобы обезопасить себя от возможного нападения.

«Мы просим, чтобы помогли семье перебраться в Россию, защитили их. Нельзя давать вдову и детей Шатунова в обиду — там заграницей», — цитирует слова поклонников «Комсомольская правда ».

Также поклонники не скрывают, что и за неожиданной смертью артиста могут стоят недоброжелатели: якобы ситуация вокруг певца выглядит весьма подозрительно. Представители музыканта, а также сама Светлана пока никак не прокомментировали эти заявления.