Семью с ними не построить: женщины с этими именами самые свободолюбивые

В то время как другие женщины мечтают о походе к алтарю, присматривают себе свадебное платье (“Ну так, на всякий случай”) и прикидывают, какое количество гостей позовут к себе на торжество, другие даже не задумываются обо всех этих вещах. Они не считают брак главной целью своей жизни, а то и вовсе с легкостью обойдутся без штампа в паспорте. По словам экспертов в сфере эзотерики, таким свободолюбием отличаются обладательницы имен с особой энергетикой. Рассказываем, кто же те дамы, которые совершенно стремятся создать семью.

Александра

Девушки, чье имя является производным от мужского, наделены независимым характером. Александра - не исключение. Обладательница этого имени как будто бы частично заимствует мужские черты характера, например, амбициозность и желание лидировать. Карьера стоит у Саши на первом месте, чего не скажешь о семье.

Чаще всего женщина, нареченная этим именем, жертвует созданием семьи во имя работы.

Хотя слово “жертвует” все же будет не вполне уместным - решение сосредоточиться на восхождении по карьерной лестнице дается Александре легко. Она как будто бы даже вздыхает спокойно, когда принимает его и снимает с себя ответственность.

Инна

Характер у обладательницы этого имени не сахар. Женщина, которая носит имя Инна, испытывает сложности во взаимоотношениях с людьми - хотя, вероятно, было бы правильнее сказать, что это им нелегко с ней. Инна очень требовательна к окружающим, но даже если плясать под ее дудку, найдет к чему придраться.

Совместная жизнь с мужчиной становится для Инны испытанием на прочность.

Ей хочется, чтобы партнер целиком и полностью подчинялся ей, но какой представитель сильного пола потерпит, чтобы им командовали? В итоге обладательница имени делает вывод - она не создана для семейных отношений.

Карина

Обладательница имени Карина - одиночка по натуре. Женщина, которую родители назвали этим именем, очень привлекательна, но в то же время невероятно свободолюбива. Она привыкла жить сама по себе, прислушиваясь исключительно к своим желаниям, без оглядки на чужие требования и капризы.

Захочет ли Карина когда-нибудь променять свою независимость на колечко на пальце?

Эксперты в этом сильно сомневаются. Обладательнице имени нравится путешествовать, пускаться в какие-нибудь авантюры, а муж и дети, в ее представлении, навсегда привяжут ее к семейному очагу.