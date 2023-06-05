Семью Даниила Страхова типичной не назовешь: вот в чем ее главная странность

Даниил Страхов уже много лет является одним из самых популярных и узнаваемых актеров в России. Такой феноменальный успех ему принесли яркая внешность вкупе с актерским талантом. И еще знаковая роль барона Корфа в сериале «Бедная Настя», который смотрели, кажется, все женщины в СНГ.

Правда, фанаткам остается лишь безнадежно вздыхать, глядя на своего кумира. Сердце Страхова уже очень давно несвободно. Артист более двадцати лет женат на коллеге по цеху Марии Леоновой. И, кажется, разводиться не собирается.

Правда, в паре есть одна странность. Страхов и Леонова приняли решение, несвойственное и даже чуждое многим россиянам. За почти четверть века супруги так и не решились завести детей. Но о причинах такого поступка не распространяются и вообще не обсуждают неловкую тему ни с прессой, ни с фанатами. Да и в целом личная жизнь для Страхова — это вопрос табуированный. Он крайне неохотно выходит в свет вместе с женой и, видимо, руководствуется расхожей фразой о том, что счастье любит тишину.