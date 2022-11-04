Семья звезды сериала «Псевдоним "Албанец"» лишилась наследства: трагедия никого не оставит равнодушным

Трагическая гибель Александра Дедюшко в 2007 году стала шоком для его близких и поклонников. Он ушел из жизни на пике карьеры, которую долго строил. Известность к нему пришла после съемок в многочисленных криминальных сериалах и боевиках, самыми известными из которых стали «Офицеры» и «Псевдоним „Албанец“».

В страшной аварии погибли сам актер, его вторая жена Светлана и их общий сын Дима. Старшая дочка Дедюшко от первого брака Ксения только по счастливой случайности осталась в этот день дома, так как заболела. А после смерти Александра разразился страшный скандал.

Как вспоминала первая супруга актера Людмила Томилина, внезапно объявились родители и сестра Светланы. Они и поселились в его загородном доме под Липецком и в московской квартире. Дочь и пожилая мама актера не хотели враждовать с родственниками, поэтому вынуждены были отказаться от всех прав на наследство. Ксения с матерью только просила отдать им снимки и актерские награды Дедюшко в память о нем, но и этого их лишили, пишет «СтарХит ».