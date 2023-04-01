Семья в шоке: что стало с тайной внучкой Александра Белявского после ДНК-теста

Нередко бывает так, что после смерти знаменитостей в различных ток-шоу появляются их наследники, которые называют себя внебрачными детьми. И когда из жизни ушёл Александр Белявский, о связи с ним заявила Любовь Третьякова.

У взрослой женщины есть дочь Ярослава, которая считает себя внучкой известного артиста. Девушка даже согласилась прийти в программу «Пусть говорят», чтобы сделать ДНК-тест и встретиться с предполагаемой тетей. Однако генетик заявил, что результаты такой поверки приблизительны, и для точного определения нужно сравнить сводных сестёр. Но после объявления данных, кажется, что это излишне.

В студии передачи выяснилось, что Ярослава не является родственницей дочери Белявского, поэтому не может называться и внучкой актера. После такого шокирующего заявления девушка исчезла и больше не появлялась на телеэкранах.