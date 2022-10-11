Семья Талькова выступила против Азизы: единственного «сына» больше не увидит

Со смерти Игоря Талькова прошло вот уже более 30 лет, но его родные до сих пор тяжело переживают эту трату, обвиняя в случившемся известную певицу. Об этом говорит один факт, который был предан огласке.

Согласно одной из официально не подтвержденных версий, музыканта убил преданный поклонник Азизы. По этой причине фанаты артиста затаили обиду на его коллегу по цеху. Единственный сын Талькова также показал свое истинное отношение к исполнительнице, которая в свое время стала крестной матерью его наследника — Святослава.

Ранее Азиза публично заявила о том, что ныне покойный певец был связан с криминальным миром, чем настроила против себя родственников певца. В результате семья Талькова выступила против нее и приняла решение о том, что больше своего единственного крестного сына знаменитость не увидит.