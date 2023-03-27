Семья Шатунова забросила могилу певца: ахнете, узнав, кто теперь за ней ухаживает

Родные музыканта так ни разу и не приехали в Москву.

Юрий Шатунов скончался летом прошлого года, что стало шокирующей неожиданностью для его многочисленных поклонников. Как хотел сам артист, часть его праха развеяли в Германии, которая давно стала его вторым домом, а часть похоронили в России на Троекуровском кладбище. И, как оказалось, семья музыканта не следит за его могилой.

Дело в том, что после похорон супруга артиста Светлана и дети, Дэннис и Эстелла, вернулись обратно в Германию, где живут последние годы. И они больше не приезжают в столицу, чтобы проведать место, где лежат останки главы их семейства.

Вместо родных, как пишет «Комсомольская правда», за могилой ухаживает поклонник Шатунова Евгений Васильевич. Каждый день 58-летний мужчина приходит на кладбище и приводит в порядок захоронение, проводит экскурсии для других фанатов артиста.

«Не совру, если скажу, что поклонники приходят почти каждый день», — признается Евгений.

Поклонник не скрывает, что считает похожими свою судьбу и судьбу Шатунова. Они оба выросли в детдоме, поэтому Евгений прекрасно понимал, через что пришлось пройти певцу. Поэтому он и взял на себя ответственность следить за его могилой.