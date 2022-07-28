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Семья молчать не стала: правду о романе вдовы Хворостовского с молодым слили в Сеть

28 июля 2022 09:45
Семья молчать не стала: правду о романе вдовы Хворостовского с молодым слили в Сеть

Флоранс заметили на прогулке с известным зарубежным телеведущим.

После смерти Дмитрия Хворостовского прошло пять лет. Фанаты не знали, как теперь живет его семья, ведь жена певца Флоранс вместе с сыном и дочкой постоянно находились за границей. Но теперь правду о романе вдовы Хворостовского с молодым слили в Сеть.

52-летнюю Флоранс заметили на прогулке по побережью Ибицы под руку с британцем Джорджем Кларком. Мужчина — это известный на родине телеведущий. Объятия пары не оставляли сомнений, что это не дружеский променад, а романтическое свидание.

Семья Хворостовского молчать не стала. Его брат Алексей Зархин в беседе с изданием Daily Mail отметил, что не осуждает Флоранс. По его словам, таким образом она сохраняет свою женственность и приумножает яркость и красоту. Зархин считает, что радостная Флоранс гораздо больше нужна детям и поклонникам Хворостовского, чем увядающая вдова.

Надо отметить, что 48-летний Кларк еще недавно был женат. Менее полугода назад он развелся со второй супругой Кэти Морган Джонс. От прошлых отношений у него есть трое детей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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