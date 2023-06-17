Семья молчала десятки лет: объявился новый наследник Градского

Продолжается ожесточенная борьба за наследство Александра Градского. Недавно выяснилось, что на имущество артиста претендует еще один человек — его третья жена Ольга Фартышева.

Женщина была замужем за Градским 20 лет и является матерью его старших отпрысков — Даниила и Марии. Александр Борисович обеспечил своих детей жильем, и они никогда ни в чем не нуждались. После развода с Градским Ольга не делила имущество, но делает это уже после смерти экс-супруга. Ей придется объяснить, почему она молчала об этом 21 год, то есть с того момента, как рассталась с мужем.

Если иск Ольги будет удовлетворен, то на наследство певца начнут охоту шесть наследников вместо пяти. Мария и Даниил на стороне своей матери, ведь в этом случае их семье перепадет больший куш. Теоретически они могут получить такую же часть наследства, как и четвертая жена композитора Марина Коташенко с детьми.

Судебный процесс постоянно переносится. Сейчас известно, что он состоится в начале августа. Как пишет издание «Комсомольская правда», имущество Градского потянет на 400 миллионов рублей.