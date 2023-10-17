Семья Кончаловского распалась из-за известной актрисы: особенно это ударило по дочери режиссера

Сегодня большинство пар предпочитает жить отдельно от родителей, чтобы не допустить вмешательства в свои отношения и принимать все решения самостоятельно. Однако некоторые настойчивые старшие родственники упорно давят на своих детей. Похожая история произошла и в семье Егора Кончаловского.

Известный режиссер всегда был близок с мамой, актрисой Натальей Аринбасаровой. Когда в 1996 году Кончаловский встретил свою возлюбленную Любовь Толкалину, мать стала то и дело раздавать непрошенные советы. Наталья Утевлевна настояла, чтобы ее внучку назвали Марией, хотя сама Толкалина была против этого имени.

В интервью актриса жаловалась, что свекровь беспардонно вмешивалась в отношения супругов. Неудивительно, что в 2009 году красивая пара распалась. Правда, заявить о своем разрыве на публику звезды отважились лишь в январе 2017 года.