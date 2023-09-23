Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница

К личной жизни Филиппа Киркорова всегда было приковано повышенное внимание. Тем удивительнее, что поп-королю удается крутить романы прямо под носом у фанатов и прессы. После развода с Пугачевой певец остается холостым, но отнюдь не всегда он был одинок.

Недавно артист признался в романе с Милой Романиди. Сегодня исполнители — добрые друзья, но когда-то они были очень близки. Они не только записали дуэт на песню «Хмурый пасмурный денек», но и закрутили отношения вскоре после развода Киркорова с Примадонной.

Филипп поведал, что именно Мила была любимицей его матери среди всех пассий певца. Мать поп-короля не оставляла мысли женить сына. В качестве кандидаток предлагались и Азиза, и Маша Распутина, и Романиди. Последнюю Виктория Марковна ценила больше всего, и несостоявшаяся свекровь очень жалела, когда отношения артистов распались.