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Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница

23 сентября 2023 17:30
Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница

Дело едва не дошло до ЗАГСа.

К личной жизни Филиппа Киркорова всегда было приковано повышенное внимание. Тем удивительнее, что поп-королю удается крутить романы прямо под носом у фанатов и прессы. После развода с Пугачевой певец остается холостым, но отнюдь не всегда он был одинок.

Недавно артист признался в романе с Милой Романиди. Сегодня исполнители — добрые друзья, но когда-то они были очень близки. Они не только записали дуэт на песню «Хмурый пасмурный денек», но и закрутили отношения вскоре после развода Киркорова с Примадонной.

Филипп поведал, что именно Мила была любимицей его матери среди всех пассий певца. Мать поп-короля не оставляла мысли женить сына. В качестве кандидаток предлагались и Азиза, и Маша Распутина, и Романиди. Последнюю Виктория Марковна ценила больше всего, и несостоявшаяся свекровь очень жалела, когда отношения артистов распались.

Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница
Фото: unsplash.com, Социальные сети, @HEATshowbiz / youtube.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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