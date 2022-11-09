Съемочная площадка стала могилой: Бодров повторил судьбу любимца Табакова

Трагическая смерть Сергея Бодрова-младшего в 2002 году потрясла всех его коллег и поклонников. Съемочную группу во главе с молодым актером и режиссером погубила лавина в Кармадонском ущелье. Но Бодров не был единственной звездой, для которой съемочная площадка стала могилой. Оказалось, что он повторил судьбу любимца Табакова, который тоже скончался на работе в молодом возрасте.

К 1965 году Евгений Урбанский был уже довольно известным актером благодаря ролям в фильмах «Чистое небо» и «Коммунист». Он дружил со многими коллегами, среди которых был и его однокурсник Олег Табаков. Потенциальный большой успех обещала Евгению и картина «Директор». Актер играл героя, основанного на образе основателя ЗИЛа Ивана Лихачева. Съемки проходили в Узбекистане. В пустыне построили специальный пандус, по которому должна была взлететь машина с Урбанским.

Но, несмотря на все расчеты, автомобиль перевернулся. Евгений вылетел из салона, а сверху его еще и придавило рамой лобового стекла. Тяжелый аккумулятор сломал актеру шейные позвонки. 33-летний Урбанский скончался по пути в больницу.