Съемочная команда ворвалась в замок Пугачевой в Грязи: вот в каком виде застали певицу

Алла Пугачева никогда не держала двери своего замка в деревне Грязь открытыми для посторонних. Певица не впускала журналистов в святая святых, но одной съемочной команде удалось прорваться в ее обитель.

Во главе этой банды стояла Настя Ивлеева. Блогер заручилась согласием Примадонны на съемки в комедийном фильме «Поездатый новый год 2020!». Работа над одним из эпизодов проекта как раз и проходила в жилище женщины, которая поет.

Звезда социальных сетей в шоу AgentShow вспомнила, в каком виде вместе с коллегами застала Аллу Борисовну.

«Худенькая, кучерявая, красивая», — восхитилась блондинка.

Ивлеева призналась, что для нее встреча с бывшей женой Филиппа Киркорова стала большим событием. Теледива и представить не могла, что когда-то окажется в одном помещении с легендой отечественной эстрады, а та ко всему прочему будет рада ее видеть.