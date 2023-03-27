Семнадцатая крестница: что стало с «особенной» любимицей принцессы Дианы

У легендарной принцессы Дианы было семнадцать крестников. Последней из них стала Доменика — девочка с синдромом Дауна. Как сложилась ее судьба?

Доменика является дочерью активистки и бизнесвумен Розы Монктон, которую связывала многолетняя дружба с принцессой Дианой. Когда в ее семье появился «особенный» ребенок, леди Ди тут же предложила стать крестной девочки.

Судьба Доменики складывается удачно. У нее есть образование в сфере обслуживания, которое обеспечило ей путевку в жизнь. Девушка работает в кафе и учебном центре, куда обращаются люди с ограниченными возможностями. Девушка в восторге от своей деятельности и рада, что у нее есть свои деньги.

Много лет назад леди Ди вместе с Розой Монктон боролись за то, чтобы люди с ограниченными возможностями имели право на полноценную и насыщенную жизнь. Нет сомнений, что сегодня Диана гордилась бы достижениями своей крестницы Доменики, которая, невзирая на болезнь, смогла себя реализовать.