«Семнадцать мгновений вранья»: известный писатель в шедевре про Штирлица нашел столько ляпов, что хватит на отдельную книгу

5 декабря 2025 17:38
Публицист не отрицает: сериал великолепный, но не без нюансов.

Легендарные «Семнадцать мгновений весны» даже на пятом пересмотре держат в напряжении – потрясающая атмосфера, многогранные персонажи и блестящая игра актеров не оставляют зрителей равнодушными. Но без любопытных нестыковок, увы, не обошлось.

Давайте разберем ляпы, которые заметил советский и российский писатель Клим Дегтярев в книге «Штирлиц без грима. Семнадцать мгновений вранья».

Автомобиль Штирлица: роскошь, которой не было

В фильме Штирлиц эффектно разъезжает на престижном «Horch» (предположительно модели 853) с трехбуквенным номерным знаком – символом принадлежности к высшей нацистской элите. Но реальная картина Берлина 1945 года выглядела совсем иначе.

Почти весь личный автотранспорт был мобилизован в Вермахт, передвигаться по городу разрешалось только на такси или служебных машинах, да трехбуквенные номера были редкостью – у большинства немцев знаки содержали одну‑две буквы.

И еще один сюрприз: на экране мы видим вовсе не «Horch», а «Мерседес‑Бенц 230». Оригинальную модель не удалось найти, и консультанты решили, что «Мерседес» будет достойной заменой.

Униформа: черный цвет ушел в прошлое

Одна из самых заметных неточностей – одежда персонажей. В фильме эсэсовцы, включая Шелленберга, щеголяют в классических черных мундирах. Однако к началу 1945 года СС уже давно перешла на серую униформу.

Черные мундиры остались лишь у функционеров территориальных органов, а сотрудники РСХА зачастую предпочитали гражданскую одежду.

А еще обратите внимание на гражданские костюмы героев – они сшиты по моде 1970‑х, а не 1945‑го. Эта деталь становится очевидной, если внимательно присмотреться.

Полномочия Штирлица: разведчик с неограниченными возможностями

В сериале Штирлиц демонстрирует удивительную свободу действий: запрашивает сведения о заключенных, забирает их по «письменному приказу» и интересуется методами допроса. Но в реальности все было не так просто:

  • VI управление РСХА (внешняя разведка) не занималось борьбой с инакомыслием внутри Германии;
  • у внешней разведки не было права производить аресты или вести допросы;
  • вопросы следственной тактики решали исключительно следователи, а не тюремное начальство.

Откуда письма?

В одной из сцен горничная приносит Штирлицу несколько писем – и это при том, что он отсутствовал всего один день! Если учесть, что герой изображен одиноким человеком, такие послания выглядят странно.

В военном Берлине 1945 года почтовая переписка строго регламентировалась, и получение нескольких писем за сутки вызвало бы подозрения. Эта сцена, скорее, художественный прием, подчеркивающий изоляцию героя, чем достоверная деталь.

Гитлер: бодрый фюрер вместо больного человека

Фриц Диц создал яркий и энергичный образ Адольфа Гитлера. Однако исторические свидетельства рисуют совсем другую картину: к началу 1945 года фюрер серьезно болел. В реальности он:

  • принимал по 120–150 таблеток в день;
  • страдал от хрипоты, дрожания конечностей, ухудшения зрения и отеков;
  • его движения становились все более неуверенными – он даже заваливался набок во время прогулок.

В фильме эти признаки тяжелой болезни полностью проигнорированы.

Шедевр, а не хроника

Все эти нестыковки не умаляют достоинств картины. «Семнадцать мгновений весны» остается безусловным шедевром советского кино. Но важно понимать: это художественное произведение, а не документальная хроника.

Многие неточности появились из‑за съемочных компромиссов или намеренного упрощения ради драматургии. Стал ли сериал хуже из-за этого? Для большинства зрителей – точно нет. А значит, создатели все сделали правильно.

Фото: Кадры из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
