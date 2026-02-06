«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени

Легендарный сериал «Семнадцать мгновений весны» про советского разведчика в самой верхушке нацистской Германии любит не одно поколение зрителей. И рейтинг 9.0 на Кинопоиске, включая 11 строчку в топ-250 портала, это подтверждает.

Казалось бы, сюжет уже изучен вдоль и поперек. Но как на самом деле зовут легендарного Штирлица? Вот эту деталь помнят не все.

В фильме его знают как штандартенфюрера СС Макса Отто фон Штирлица, а для советской разведки он – Максим Максимович Исаев. Однако это не его настоящее имя.

Юлиан Семенов, автор цикла романов, по которым и снят фильм, упомянул данный факт еще в первой книге о Штирлице под названием «Пароль не нужен». Оказывается, истинное имя героя – Всеволод Владимирович Владимиров. А Максим Исаев – это один из его первых оперативных псевдонимов.

Выходит, хотя сам Штирлиц – это собирательный образ, вобравший черты реальных разведчиков, но у его литературного прототипа есть своя биография и настоящее имя: Всеволод Владимиров.