Съемки в Голливуде и жена по имени Таня Сергей: кто такой Иван Сергей из США

Когда российские зрители впервые увидели в титрах боевика «Рожденный вором» имя Иван Сергей, то с особой теплотой отнеслись к герою актера. Они посчитали, что мужчина — точно эмигрант из бывшего СССР, который пытается проложить карьеру в Голливуде. Но оказалось, что актер с таким звучным именем и фамилией никакого отношения к русским не имеет.

При рождении в Нью-Джерси он получил имя Иван Сергей Гаудио, которое решил впоследствии сократить для работы. Его семья была родом из Италии и Голландии, и достоверно неясно, почему родители назвали так малыша. Более того, в 2003 году Иван женился — его супруга Таня взяла фамилию Сергей. И ее русское имя тоже было обычным совпадением.

Брак не просуществовал долго, через 6 лет пара распалась. Сергей продолжал сниматься — он сыграл в сериалах «Зачарованные» и «Следствие по телу». А несколько лет назад актер получил роль в перезапуске "«Беверли-Хиллз 90210».