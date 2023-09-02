Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов

Комедия Владимира Грамматикова «Усатый нянь» стала его большим режиссерским дебютом. Новичком был и исполнитель главной роли Сергей Проханов. Когда актер и режиссер только ввязывались в проект, они и не догадывались, что их ждет.

Массу проблем Грамматикову и Проханову доставили дети, которые ни минуты не могли усидеть на месте. Владимиру Александровичу приходилось то и дело сочинять на ходу сказки, чтобы как-то сфокусировать внимание малышей на себе. Проханов делал то же самое, что давалось ему с огромным трудом.

«Это был просто кошмар, потому что я уже не знал про кого рассказывать», — признавался актер.

Другая проблема заключалась еще в и том, что по советским законам снимать маленьких детей можно было максимум четыре часа в день. Режиссер решил выкрутиться так: он нашел 18 пар близнецов, чтобы малыши заменяли друг друга. Но план «прогорел», потому что дети, хоть и были двойняшками, вели себя по-разному.

Несмотря на трудности, через которые прошли Грамматиков и Проханов, фильм получился успешным. И сегодня картину «Усатый нянь» пересматривают с огромным удовольствием.