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Киноафиша Статьи «Съемки стартовали»: вот что известно о продолжении космической одиссеи Пересильд

«Съемки стартовали»: вот что известно о продолжении космической одиссеи Пересильд

22 июня 2022 09:55
«Съемки стартовали»: вот что известно о продолжении космической одиссеи Пересильд

Производство фильма началось еще в октябре прошлого года.

Владимир Машков рассказал о продолжении работы над фильмом «Вызов». Подробностями актер поделился в своих социальных сетях.

Осенью прошлого года Юлия Пересильд в компании Клима Шипенко отправилась на орбиту, чтобы в течение нескольких дней впервые в истории кино снимать фильм прямо в космосе. После этого знаменитости благополучно вернулись домой, где продолжили работу над картиной. При этом космическая часть не единственная сюжетная линия в картине. Однако затем более полугода ни режиссер, ни другие члены команды не рассказывали о начале работы над лентой. И вот Владимир Машков объявил, что съемочная группа наконец-то начала так называемую наземную часть рабочего процесса.

В своей публикации артист поделился первым кадром, на котором позирует в строгом костюме. Знаменитость не стал раскрывать подробности работы и своей роли, но отметил, что его коллегами по площадке станут Юлия Пересильд и Милош Бикович. Также Машков не рассказал, когда именно завершатся съемки и когда зрители смогут увидеть кино в прокате.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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