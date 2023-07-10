Съемки шоу Мясникова прекращены: доктор уже внес ясность в происходящее

Александр Мясников не так давно шокировал многочисленных поклонников. Телеведущий прекратил свое шоу и отправился в Молдавию, о чем рассказал в социальных сетях.

Как оказалось, знаменитость далеко не просто так решил отправиться в европейскую страну. Дело в том, что его сын Леонид планирует связать себя узами брака с жительницей Молдовы. И врач признавался, что намерен отправиться в эту республику, чтобы познакомиться с будущими родственниками.

При этом на само торжество Мясников не собирался приезжать. Телеведущий не скрывал, что ему тяжело даются настолько большие застолья, поэтому он намерен отказаться. В социальных сетях он признался, что прилетел в страну лишь на два дня. Но поклонники уверены, что он не сможет отказать единственному сыну и обязательно останется на праздник, продлив себе отпуск.