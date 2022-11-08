Съемки «Семнадцати мгновений весны» не обошлись без громкого скандала: виноват Штирлиц

Сериал «Семнадцать мгновений весны» чудом попал на экраны. Исполнитель главной роли Вячеслав Тихонов устроил скандал прямо на съемочной площадке, чем поставил выход проекта под угрозу срыва.

Штирлица мог воплотить совсем другой актер — об этой роли мечтал Арчил Гомиашвили. Он был близок к тому, чтобы получить желаемое: автор романа Юлиан Семенов, по которому и снималась лента, не выступал против этой кандидатуры. В пользу грузинского актера нашелся и другой весомый аргумент: он состоял в романтических отношениях с режиссером картины Татьяной Лиозновой.

Впрочем, все это не помогло Гомиашвили. Лиознова прислушалась к мнению начальства и согласилась с тем, что только Вячеславу Тихонову удавалось столь многозначительно молчать в кадре. А вот за кадром, как оказалось, артист молчать не собирался.

Как пишет Дзен-канал «Мир кино и не только », между актером и режиссером случилась серьезная ссора. Вячеслав Васильевич, поддавшись эмоциям, заявил киноделу, что не собирается сниматься в ее картине, которую удостоил весьма нелестного сравнения, и попросил Тихонову позвать на его место ее любовника. К счастью, конфликт удалось замять и впоследствии артист блестяще воплотил советского разведчика.