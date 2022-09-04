Съемки под вопросом: куда на самом деле исчез покинувший КВН Масляков

Этой осенью на экраны возвращается КВН, однако без своего ведущего Александра Маслякова. На смену ему пришли звезды, которые ранее довольствовались местами в судейских креслах — Владислав Пельш и Дмитрий Хрусталев.

Масляков же исчез с радаров. Ранее он говорил, что нуждается в реабилитации после коронавируса. Но восстановление, по мнению многих фанатов, сильно затянулась. Между тем корреспондентам издания «Комсомольская правда » удалось пообщаться со съемочной командой проекта и выяснить, куда же на самом деле пропал Масляков.

По словам сотрудников, Александр Васильевич восстановился после тяжелого недуга, однако, несмотря на это, продолжает бережно относиться к своему здоровью. Врачи запретили 80-летнему телеведущему летать на самолете, поэтому лето он провел на даче, расположенной в Подмосковье.

Что же касается работы, то возвращаться к ней Масляков не спешит. По словам инсайдера, съемки ведущего в «высшей лиге» пока остаются под вопросом. Причина та же: Александр Васильевич не желает подвергать себя риску заражения коронавирусом.