Съемки нового «Склифосовского» едва не обернулись трагедией: виноват Брагин

Часто зрители даже не догадываются, на какие жертвы приходится идти актерам из их любимых проектов. Вот и на съемочной площадке фильма «Море. Солнце. Склифосовский» творилось такое, из-за чего волосы встают дыбом.

Исполнитель роли Брагина Максим Аверин признался, что охотно поехал в Сочи, где и проходила работа над картиной. Вот только актер и предположить не мог, с какими испытаниями ему предстоит столкнуться. Впоследствии он и его коллеги назвали прошедшие съемки «адскими».

Все дело в жарком климате, к которому знаменитости оказались не готовы. В результате рабочий процесс едва не обернулся настоящей трагедией. Аверин, который не может похвастаться крепким здоровьем, получил тепловой удар, о чем вспоминает с неподдельным ужасом.