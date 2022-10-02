Съемки могли обернуться трагедией: Николь Кидман показала истинное лицо

Съемки в сериале «Большая маленькая ложь» трудно дались голливудской звезде Николь Кидман. По сюжету, ее героиня терпит издевательства от мужа-абьюзера ради сохранения брака, а на публике играет счастливую жену.

В сериале есть сцена, где героиня Кидман лежит в ногах мужах после побоев. Актрису несколько раз швыряли на пол ради удачного кадра – Николь Кидман сильно ударилась о мебель и была вся в синяках. После съемок эпизода Кидман даже не могла встать, и режиссер накрыл артистку полотенцем и успокаивал ее – рассказало издание «Hollywood Reporter».

Когда Николь Кидман приехала в отель после тяжелого съемочного дня, она не смогла попасть в свой номер. В тот момент актриса пришла в ярость от собственной беспомощности и швырнула камень с обочины в окно.