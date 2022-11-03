Съемки Ларисы Долиной в кино ужаснули иностранцев: оценили только в России

Вокал Ларисы Долиной звучит более чем в 20 известных фильмах. А вот лент, где артистке доверили бы полноценную роль, существенно меньше. При этом Долина всегда с радостью отзывалась на предложения о съемках. Особенно ценной работой для нее стало участие в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза» 1983 года.

В ленте она сыграла яркую кубинскую певицу Клементину. Во время съемок исполнительница уже была беременна, и ее даже положили в больницу на сохранение. Но она попросила у Шахназарова справку о вызове на работу и каждый день отправлялась на площадку, чтобы вечером вернуться в клинику. Долина стоически терпела пышные платья, каблуки и даже сложный грим — над ее лицом колдовали несколько часов, добиваясь очень смуглого оттенка кожи. Позже она признавалась, что цвет сочла неудачным, да и краска ложилась пятнами. Сверху гримеры также наносили вызывающий макияж.

Образ Долиной в кино разочаровал современных иностранцев, увидевших отрывок из картины в Сети. Они удивились, почему на роль нельзя было пригласить настоящую мулатку вместо того, чтобы унизительным образом высмеивать кубинцев, «перекрашивая» белокожую Ларису. А вот в России облик певицы оценили.