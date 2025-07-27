Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса

Съемки «Гарри Поттера» едва не потерпели крах из-за главной героини: Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер, в разгар процесса всерьез подумывала уйти из проекта. История Эммы напоминает ситуацию с Рупертом Гринтом — оба актера не мечтали о карьере в кино, а роли получили почти случайно. Уотсон не планировала становиться знаменитостью и была шокирована, когда ее начали узнавать на улицах.

Особенно актрису угнетала постоянная слежка и назойливое внимание поклонников. Ситуация обострилась, когда Эмму начал преследовать взрослый мужчина, из-за чего студии пришлось приставить к ней телохранителя. Но это было не единственной причиной, из-за которой Уотсон чуть не покинула съемочную площадку.

Переломный момент наступил, когда Эмма всерьез задумалась об образовании. Она мечтала поступить в университет и сосредоточиться на учебе, но график съемок не позволял этого сделать. Студия оказалась на грани потери ключевой актрисы, и продюсеры всерьез забеспокоились.

В итоге, чтобы удержать Уотсон, студия пошла на уступки: актрисе предложили выгодные условия, которые позволили ей совмещать работу и обучение.

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