Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль

Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль

11 сентября 2025 10:52
Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль

Авторы экранизации интерактивного кино по-свински отнеслись к коллегам-игроделам.

Вокруг грядущей адаптации Life is Strange уже полыхает драма. Amazon и Square Enix бодро отрапортовали о проекте, продюсерами значатся LuckyChap Марго Робби и Story Kitchen, сценарий доверили Чарли Ковелл («Конец ***го мира»). Все звучало солидно, пока слово не дали авторам игры.

В соцсетях внезапно всплыло обиженное «Не участвуют только создатели» — так в Х отреагировал сценарист оригинальной игры Кристиан Дивайн. Его к процессу действительно не позвали, а для поклонников это прозвучало тревожно: если даже авторов истории держат в стороне, чего ждать фанатам?

Любопытно, что Люк Багадуст из Dontnod почти сразу отписался в том же треде, назвав экранизацию «невероятной честью» и отметив своих коллег — режиссеров Рауля Барбе и Мишеля Коха, сценариста Жан-Люка Кано. Но Дивайна в списке не оказалось, что только усилило ощущение кулуарных конфликтов.

Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль

Параллельно фанаты занялись куда более приятным делом — кастингом. И тут явный фаворит определился моментально: Эмма Майерс, та самая милашка Энид из «Уэнсдэй».

Актриса сама признавалась, что Life is Strange обожает и мечтает сыграть Макс. Более того, в интервью Seventeen она с восторгом рассказывала, как пересматривала сцены из игры, и добавила, что влюблена еще и в What Remains of Edith Finch.

В шорт-листе фанатских фантазий также София Лиллис («Оно», «Подземелья и драконы: Воровская честь») и Кейли Спейни («Чужой: Ромул»). Но интернет-симпатии явно на стороне Майерс: кажется, сообщество хочет видеть именно ее.

В итоге имеем парадокс: проект официально запущен, но в инфополе обсуждают не команду Amazon и не сценариста Ковелл, а конфликт с автором и дрим-каст. А ведь съемки, между тем, еще даже не начались.

Ранее мы писали: Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список 100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список Читать дальше 12 сентября 2025
«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот «Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот Читать дальше 12 сентября 2025
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Читать дальше 11 сентября 2025
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список Читать дальше 13 сентября 2025
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет Читать дальше 13 сентября 2025
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название Читать дальше 13 сентября 2025
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Читать дальше 12 сентября 2025
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда «Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда Читать дальше 12 сентября 2025
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше