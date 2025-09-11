Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль

Вокруг грядущей адаптации Life is Strange уже полыхает драма. Amazon и Square Enix бодро отрапортовали о проекте, продюсерами значатся LuckyChap Марго Робби и Story Kitchen, сценарий доверили Чарли Ковелл («Конец ***го мира»). Все звучало солидно, пока слово не дали авторам игры.

В соцсетях внезапно всплыло обиженное «Не участвуют только создатели» — так в Х отреагировал сценарист оригинальной игры Кристиан Дивайн. Его к процессу действительно не позвали, а для поклонников это прозвучало тревожно: если даже авторов истории держат в стороне, чего ждать фанатам?

Любопытно, что Люк Багадуст из Dontnod почти сразу отписался в том же треде, назвав экранизацию «невероятной честью» и отметив своих коллег — режиссеров Рауля Барбе и Мишеля Коха, сценариста Жан-Люка Кано. Но Дивайна в списке не оказалось, что только усилило ощущение кулуарных конфликтов.

Параллельно фанаты занялись куда более приятным делом — кастингом. И тут явный фаворит определился моментально: Эмма Майерс, та самая милашка Энид из «Уэнсдэй».

Актриса сама признавалась, что Life is Strange обожает и мечтает сыграть Макс. Более того, в интервью Seventeen она с восторгом рассказывала, как пересматривала сцены из игры, и добавила, что влюблена еще и в What Remains of Edith Finch.

В шорт-листе фанатских фантазий также София Лиллис («Оно», «Подземелья и драконы: Воровская честь») и Кейли Спейни («Чужой: Ромул»). Но интернет-симпатии явно на стороне Майерс: кажется, сообщество хочет видеть именно ее.

В итоге имеем парадокс: проект официально запущен, но в инфополе обсуждают не команду Amazon и не сценариста Ковелл, а конфликт с автором и дрим-каст. А ведь съемки, между тем, еще даже не начались.

