Съемки едва не обернулись трагедией: звезда сериала «ИП Пирогова» ошеломила признанием

59-летняя Елена Валюшкина рассказала, что сталкивалась в своей жизни с мистикой. И дело не только в ее съемках для шоу «Битва экстрасенсов». Звезда сериала «ИП Пирогова» ошеломила признанием, сообщив, что однажды очередная работа на площадке одного из проектов едва не обернулась трагедией.

По словам актрисы, инцидент произошел на съемках фильма «Горько 2». Буквально накануне с ней связалась знакомая, которая обладает способностями провидицы и попросила быть осторожнее. Никаких подробностей женщина не уточнила.

Актриса даже забыла об этих словах и спокойно отправилась на работу. Один из эпизодов на площадке происходил под водой в бассейне. Там Валюшкина почувствовала, что ее кто-то случайно ударил. У актрисы произошел сильный спазм, и она начала оседать на дно. Из последних сил Елена вынырнула и жестом подозвала ассистентку. Актрисе помогли выбраться, медики диагностировали у нее гипертонический криз. Уже после она вспомнила о странном предсказании знакомой и порадовалась, что смогла спастись, сообщает «Телепрограмма.pro ».