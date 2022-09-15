Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Съемки дочери Пересильд закончились скандалом: матери пришлось вступиться

Съемки дочери Пересильд закончились скандалом: матери пришлось вступиться

15 сентября 2022 08:15
Съемки дочери Пересильд закончились скандалом: матери пришлось вступиться

Артистка не смогла скрыть своего возмущения.

Старшая дочь Юлии Пересильд Анна несколько лет назад начала свою актерскую карьеру. Юная артистка приняла участие уже в двух проектах, но ее недавние съемки в фильме «Тибра» закончились скандалом.

Как рассказала Пересильд, она старается присутствовать на работе у дочери и поддерживает ее. Поэтому она не пропустила съемки эпизода, проходившие в ледяной воде реки Свирь. По словам артистки, ее поразило отношение коллег к наследнице, ведь сначала та несколько раз искупалась в воде, а после мокрая каталась на лодке, пора мастера выставляли свет. В итоге Пересильд устроила скандал, пытаясь вступиться за дочь. Съемки дочери Пересильд закончились скандалом: матери пришлось вступиться

«Я не выдержала и сказала оператору: „Я сейчас позвоню мастеру. Я больше этого терпеть не могу! Давайте их возвращать, согревать“», — вспоминает артистка в программе «Кино в деталях».

Знаменитость уверена: она поступила совершенно правильно, сорвав съемки Анны. И любые родители, оказавшиеся на ее месте, сделали бы тоже самое.

Фото: Global Look Press, кадр YouTube "Кино в деталях"
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video