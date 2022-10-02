Съемки чуть не сорвало проклятие: зрители могли не увидеть культовый «Экипаж»

Сыграть в фильме должны были совсем другие актеры.

Советский фильм-катастрофа «Экипаж» стал хитом проката и классикой кино. Но в культовой картине не захотели сняться многие именитые артисты, поэтому режиссеру Александру Митте пришлось кардинально менять актерский состав.

Первоначально командира экипажа должен был сыграть Алексей Петренко, второго пилота – Николай Караченцов, бортинженера – Олег Даль, а стюардессу – Елена Проклова. Однако актеры отказались по разным причинам. У Караченцова была большая загруженность в театре и к тому же концерты и съемки на телевидении, поэтому вместо него взяли Анатолия Васильева. Проклова тоже не смогла сыграть в «Экипаже» из-за ролей в театре.

Олег Даль успел приступить к съемкам, но «сошел с дистанции» всего через две недели. Актер заявил, что должен оставить картину:

«Роль не идет, режиссер недоволен, текст не держу, ночами не сплю – психую. В общем, сниматься не могу… Я болен».

У Даля были серьезные проблемы с алкоголем – и он действительно неважно себя чувствовал. Актера не стало спустя год.